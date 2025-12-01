張善政率團隊送暖花蓮！捐款370萬助重建 徐榛蔚感謝又感動

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在9月23日下午發生潰堤，水淹整個光復鄉造成嚴重災情，桃園市長張善政除了在第一時間，派遣人員和機具持援外，並在同月28日，低調搭火車前往災區慰問「桃園隊」。張善政在今（1）日更是率領市府團隊送暖到花蓮，捐款370多萬至花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶，縣長徐榛蔚除了感謝和感動外，並直呼，「災後復原不孤單」。

桃園市長張善政今日到花蓮代表桃園市政府捐款370多萬至花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶。（圖／徐榛蔚臉書）

張善政今天率領社會局長陳寶民、救助科長黃毅等一行人到花蓮，代表桃園市民及善心人士捐款370萬3932元至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，指定捐贈馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害，徐榛蔚也代表縣府特別致贈感謝狀，感謝桃園在關鍵時刻伸出援手。

花蓮縣長徐榛蔚感謝張善政的暖舉。（圖／徐榛蔚臉書）

徐榛蔚事後也在臉書發文，「桃園送暖跨縣馳援，災後復原不孤單」。徐榛蔚表示，桃園市政府的這份善意，不只是資源上的協助，更是跨縣市情誼的展現，當時桃園在第一時間即調派90多台各式機具與消防弟兄進駐光復，張市長也曾親自前來勘災，體現政府間互助共好的精神。

徐榛蔚對於張善政的暖舉十分感謝與感動。（圖／徐榛蔚臉書）

隨後徐榛蔚也邀請張善政，一同走進府前石雕公園，在聖誕佈景前合影，感受即將登場的「花蓮幸福聖誕城」溫馨氛圍，花蓮正在全力推動災後復原，也透過節慶活動振興地方觀光，誠摯邀請桃園鄉親走進洄瀾，感受山海之間的歲末溫情。

