張善政發表「桃園NEXT未來工程」：重構城市版圖，奠定20年發展根基

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（24）日出席就職三週年記者會，正式發表「桃園NEXT未來工程」。張市長強調，市府透過「六大核心模組」驅動城市轉型，致力於奠定桃園未來20年的發展根基。本次計畫涵蓋行政園區遷建、醫療平權、區域體育設施、交通接駁優化及全台首創的「可負擔住宅」制度，期盼透過系統性的政策重構桃園城市版圖。

在城市軸線翻轉方面，張市長提出「桃園黃金軸線」計畫。利用鐵路地下化後騰出的16公里園道路廊，重新定義桃園與內壢、中壢車站的空間關係。市府將推動「TOD+」概念，讓車站不只是交通節點，更是生活核心；同時帶動周邊近450公頃工業區轉型為智慧製造與研發中心，讓國際高科技產業進入桃園，創造優質在地就業機會。

針對市政服務空間需求，張市長宣布第二行政園區將落腳「中路重劃區」。選址所在地鄰近未來的中路車站，不僅能補足使用超過40年舊市府園區的空間不足，更將整合市政服務大樓與市議會兩大公共設施。透過與道路系統、捷運規劃的深度整合，第二行政園區將成為桃園未來的城市核心，帶動鐵路地下化周邊土地的全面轉型。

在南桃園發展部分，「中壢體育園區」將作為區域發展的最後一塊拼圖。目前正著手招商規劃，該區已具備新車站、捷運及大型公園等機能，未來將補足「大型室內運動場（大巨蛋）」及展演空間。此舉將完美補足南桃園的生活機能，讓該區成為具備國際水準的運動與休閒樞紐。

為解決市民跨區就醫的困境，市府推動「市立醫院 + 三分院」計畫，邁向醫療平權。除了規劃中的八德總院，市府預計在大溪、觀音與復興三地設立分院，透過資源平衡配置，讓偏鄉及醫療資源相對稀缺地區的市民能就近獲得醫療服務。此外，市府也將持續擴增2歲專班、臨托據點，並推出免費新幹線公車及桃小巴，全方位提升生活便利性。

針對居住正義，桃園將創全台首例推動「可負擔住宅」制度。透過「去商品化」與「封閉市場」設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭與年輕族群能以合理負擔實現買房自住的夢想。張市長強調，市府將展現勇於挑戰的企圖心，推動這項創新制度成為全國領頭羊，讓桃園成為全台最適合安居樂業的城市。