張善政緊張了？最新民調出爐 「這人」政策近8成桃園市民滿意

民進黨積極布局2026選戰，目前6都台中、新北均已拍板人選；台南、高雄屆時將舉辦黨內初選；僅剩台北、桃園人選仍未明；綠委王義川、總統府副秘書長何志偉被視為有力人選，有望挑戰現任市長張善政。值得注意的是，通勤族不可或缺的TPASS通勤月票起源，就是出自何志偉之手，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，有近8成桃園人滿意該政策。

TPASS通勤月票自2023年7月1日實施以來，獲得民眾熱烈迴響；交通部公路局今（2025）年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋。為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，12月起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金額回饋，搭乘4次可享30%乘車金額回饋。

事實上，該政策起源就是出自何志偉之手，當初身為台北市議員的他，和市民閒話家常，「1280雙北月票」因此誕生，緊接著才有擴及北北基桃首都圈的TPASS月票。

根據《ETtoday民調雲》最新民調，78.9%桃園市民對TPASS通勤月票推行政策感到滿意，其中33.5%非常滿意，45.4%還算滿意；僅有6.1%感到不滿意，其中4.1%不太滿意，2.0%非常不滿意，15.0%則表示不知道或沒意見。

若透過交叉分析，對TPASS通勤月票政策滿意者，以男性（79.9%）、60歲及以上（84.0%）、中壢區（85.8%）、教育程度為專科及大學（84.3%）、政黨傾向為泛藍（95.8%）的族群比例相對較高。

本民調由東森民調雲股份有限公司負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查辦理時間：2025年11月25日至12月1日，調查範圍為桃園市13個行政區，調查對象是設籍於桃園市且年滿20歲以上的民眾。

樣本數與誤差值，回收有效樣本數1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%；樣本代表性與加權，採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據2025年10月底設籍桃園市13個行政區民眾性別、年齡、行政區人口統計資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value>0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源為東森民調雲股份有限公司。

