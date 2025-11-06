即時中心／顏一軒、李美妍報導

正國會綠委王義川、總統府副秘書長何志偉被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，期盼能粉碎現任國民黨籍桃園市長張善政的連任之路；而王義川近期已悄悄在桃園市設立「普發一萬立委諮詢服務處」經營基層，外界矚目他是否有意競選。對此，王義川今（6）日表示，民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召。





王義川今早在立法院接受媒體聯訪。記者提問，普發1萬即將登場，您在桃園青山總本部可以讓大家詢問，很多人解讀您是不是準備好要選桃園？

對此，王義川回應，行政院開始普發現金，網路上就有一些「QR code」在傳或提供下載，因此他設立服務處，讓自己的助理或工作人員，能協助對網站有疑慮、不會操作手機的民眾，向他們解答可在一兩週內至郵局等機關辦理，也就是幫民眾解惑。

記者追問，這是否代表您有意揮軍桃園，替更多人解決問題？對此，王義川指出，他的總部在桃園高鐵站的門口，南北交通、支持者搭高鐵都方便，因此各式各樣需要服務的人，都可以到他的青山總本部，未來除了選民服務外，也會辦理很多講座、法律諮詢服務等活動，都會陸續在這個月全面展開。

另，關於何志偉外傳也有意競選桃園市長，王義川則說，「謝謝大家的好意，民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召，黨中央的選對會會找出最好的人選，由黨主席賴清德來徵召，所以愈來愈多人要來討論桃園是好事，但是民進黨的機制最後是由黨主席徵召候選人」。

至於針對一度宣布將替民進黨高雄市長初選擬參選人林岱樺助講卻未現身一事，王義川澄清，這沒有亂不亂挺的問題，民進黨內的初選，每位立委或黨公職都有自己平常的交情，這是大家一起並肩作戰的夥伴，或會有特定想要支持的候選人。

他並強調，最重要的是只要初選結束後，全黨都要力挺才是關鍵，「站在我個人或正國會的立場，嘉義縣、台南市與高雄市3個初選區，個別支持的對象也許會不同，但最後初選結果出來之後，我個人跟正國會都會按照黨最後初選的結果，全力來支持黨提名的候選人，這不會有問題」。





原文出處：快新聞／張善政緊張了？「鴨子滑水」經營桃園 王義川親回何志偉參選傳聞

