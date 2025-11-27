張善政肯定守望相助大隊大園分隊貢獻 盼爭取預算提供完善支援

大園中隊轄下共有27個分隊、隊員2016人，為全市規模最大。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（26）日晚間前往大園區，出席「桃園市守望相助大隊大園中（分）隊慰勤活動」。張善政表示，桃園市社區治安工作已連續2年榮獲內政部推動社區治安工作評鑑特優獎項。這項成果不僅來自警察同仁的努力，更有賴全市守望相助隊的共同投入。目前桃園守望相助隊共編組175隊，包括1大隊、10中隊及164分隊，隊員數達1萬2004人。其中，大園中隊轄下共有27個分隊、隊員2016人，為全市規模最大，長期在大園、觀音地區協助治安巡守與交通秩序，展現堅實的社區守護力量。

廣告 廣告

桃園市長張善政出席「桃園市守望相助大隊大園中（分）隊慰勤活動」。圖：市府提供

張善政指出，為強化隊員們的執勤能量並提供更完善的支援，市府今（114）年編列1億1734萬餘元，明（115）年度將爭取提升至近1億4166萬餘元，增加2432萬餘元。經費將用於後勤補強、物資汰換等需求，並已納入冬季制服更新規劃。張善政強調，守望相助隊長年對社區的付出與貢獻有目共睹，市府將在市議會預算審議期間全力爭取預算，確保用在守望相助隊的資源不虞匱乏，持續透過警民協力，提升桃園社區治安能量。

守望相助大隊長蕭毓中表示，近年在市府支持下，隊伍後勤補強與制服更新逐步改善，包括夏季與冬季制服均已規劃換裝。尤其冬季新制服在保暖性、舒適度與識別度上均大幅改善，有助提升隊員執勤品質。蕭大隊長也提醒所有隊員，執勤時務必將安全置於優先，才能在確保自身安全無虞的前提下，持續守護社區、服務鄉里。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

彰化百年沃土再進化 台灣設計展加持「合新中正一綻」引領城市居住新篇

幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元