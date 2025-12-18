張善政肯定工四工業區廠商協進會貢獻 期勉帶動產業穩健發展

桃園市長張善政出席「桃園市工四工業區廠商協進會舉辦第十屆、第十一屆理事長理監事交接典禮」。圖：市府提供

桃園市長張善政今(18)日上午前往龜山區，出席「桃園市工四工業區廠商協進會舉辦第十屆、第十一屆理事長理監事交接典禮」。張善政表示，市府近年積極推動數位智慧轉型及人工智慧人才培育，持續強化產業競爭力，未來也將與協進會保持密切合作，只要產業有需求，市府都會全力協助，作為企業最堅實的後盾。

張善政指出，感謝卸任理事長吳聰明任內積極推動會務，對協進會發展貢獻良多，並長期投身社會服務、熱心公益，展現回饋地方的精神，令人敬佩；也期勉新任理事長陳俊元在既有良好基礎上，持續凝聚產業能量，帶動工業區與整體產業穩健發展。

吳聰明表示，感謝市府多年來在行政協調、環境優化及基礎設施改善等面向的大力支持，讓工四工業區整體環境與發展條件持續提升。

第十一屆理事長陳俊元指出，協進會在吳聰明帶領下，會務推展成果豐碩，未來接棒後，將持續精進服務內容，攜手會員共同努力，讓工四工業區持續向前發展。

經濟發展局指出，市府訂定「桃園市政府補助工業區廠商協進會辦理園區各項工作作業要點」，自113年起提高補助金額，協助廠協會推動政務及政令宣導、提升園區環境品質，未來也將持續與廠協會攜手合作，共同改善園區環境、促進產業發展。

