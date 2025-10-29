張善政致詞被打斷罕動怒 最強菜農揭他口頭禪：佩服抗議者

桃園市政府研議從成功路三段設置「成功二橋」銜接成功陸橋，28日動工，當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，指過程倉促、沒和地方溝通，國民黨桃園市議員詹江村更爆料，有桃園市議員惡意打斷張善政致詞。對此，「最強菜農」林佳新直言，張善政可說是最容易溝通的地方首長、通常會說「我瞭解看看」，自己很難想像能讓張發脾氣到底有多誇張，「我真佩服抗議者」。

有民代、居民認為，成功二橋工程沒妥善溝通，陳淑珮更和里民拉布條「反對興建成功二橋」，她質疑工務局沒和里民溝通，倉促決定興建成功二橋，都已發包才要和地方溝通。而根據《自由時報》28日報導，陳淑珮當時被警方包圍無法進入會場，現場騷動不斷，張善政致詞時突然中斷，隔空喊話「等我們結束以後好嗎？不要干擾我們正常程序」。

此外，詹江村29日在臉書發文指控，桃園市的「青鳥三寶議員」惡意大聲打斷張善政致詞，他直言，任何建設都可能引發部份民眾反彈或抗議，張已當面允諾抗議民眾，一定會認真閱讀陳情書，「青鳥三寶議員」卻在張致詞時大聲打斷，擾亂議程進行，「難道大罷免還在進行嗎」。

「能讓張善政動怒，我真佩服抗議者」，林佳新29日在臉書發文表示，在他看來，最容易、願意聯絡溝通的縣市首長，就是張善政和雲林縣長張麗善，尤其張善政通常都會說「我瞭解看看」，自己真的很難想像，能讓張善政發脾氣到底有多誇張。