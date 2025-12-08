張善政與德國在台協會處長會面 不忘宣傳桃園藝文特區聖誕市集

桃園市長張善政今(8)日會見德國在台協會處長狄嘉信。圖：市府提供

桃園市長張善政今(8)日會見德國在台協會處長狄嘉信(Karsten Tietz)，張善政表示，狄嘉信於亞太地區的外交經歷豐富，曾派駐香港及泰國，期待狄嘉信上任後，未來桃園和德國各方面交流可多元開展。

德國在台協會處長狄嘉信樂見和桃園在經貿、文化等各方面交流可以持續展開，強化台灣與德國的經貿關係。圖：市府提供

張善政表示，德國是桃園很重要的夥伴，如西門子公司在桃園捷運建設就扮演關鍵角色。今(114)年8月曾與德國經濟辦事處處長蘭依樺及西門子等代表性德商就經貿議題交換意見，相信未來在狄嘉信和蘭依樺的協助下，德國和桃園的關係及合作一定會更加密切。

桃園市長張善政相信未來在德國在台協會處長狄嘉信和德國經濟辦事處處長蘭依樺的協助下，德國和桃園的關係及合作一定會更加密切。圖：市府提供

談及文化交流方面交流，張善政提到，桃園藝文特區每個周末幾乎都會舉辦各式活動，本周末是德國聖誕市集首度移師桃園舉辦，各縣市的民眾將齊聚桃園參加這場文化饗宴。

狄嘉信表示，台灣和德國之間有很多重要商業往來，期待未來能夠更深化及擴大各方面合作，也樂見和桃園在經貿、文化等各方面交流可以持續展開，強化台灣與德國的經貿關係。

