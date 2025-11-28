張善政與澳洲辦事處代表會面 盼促進雙方更多合作

桃園市長張善政與澳洲辦事處代表馮國斌會面。圖：市府提供

桃園市長張善政今(28)日與澳洲辦事處代表馮國斌(Robert Fergusson)會面，雙方就經貿、教育及文化藝術交流等議題交換意見。張善政說，今(2025)年適逢桃園與澳洲姊妹市昆士蘭州洛根市締盟30周年，象徵台澳城市交流邁入新階段，也期待未來市府團隊能夠到澳洲訪問，持續深化雙邊教育文化及經貿交流。

雙方就經貿、教育及文化藝術交流等議題交換意見。圖：市府提供

張善政表示，台澳雙方長期維持友好關係及經貿往來，桃園市與澳洲關係亦相當緊密。桃園與昆士蘭州洛根市自1995年締結姊妹市，持續透過學校合作、藝術交流與環境永續等議題深化互動。今年3月，市府教育局率團訪洛根市，市府秘書處接續於6月份舉辦桃園與澳洲洛根市締結姊妹市30周年紀念畫展《根．緣》，展出來自澳洲昆士蘭州洛根市原住民族畫家作品，而後洛根市長喬恩．雷文(Jon Raven)也在9月訪問桃園，以「探索洛根市！」為題在桃園市立總圖書館舉行演講，並前往觀賞桃園棒球比賽，足見雙方都很重視彼此情誼。

桃園市長張善政期待未來市府團隊能夠到澳洲訪問，持續深化雙邊教育文化及經貿交流。圖：市府提供

張善政也說，桃園是國門之都，在全台物流產業扮演關鍵角色，桃園企業與澳洲在航空、能源、再生技術及智慧交通領域都有實質往來。另在教育方面，近年桃園市高中職陸續與澳洲學校合作，今年5月亦辦理高中雙語輔導團老師到澳洲參訪等，由於台灣與澳洲時差相對歐美國家短，非常適合推動雙方中學生進行線上英語及文化交流。

馮國斌表示，台灣與澳洲連結很深，是彼此重要能源貿易及糧食進出口夥伴，桃園身為台灣的物流重鎮，在整體貿易交流上扮演關鍵角色。與桃園交流方面，馮國斌提及，今早他到桃園市立總圖書館捐贈50本澳洲繪本童書，鼓勵孩童從小閱讀，另因應台灣積極推動2030雙語政策，他也建議可與桃園在英語教學及師資培育方面進行合作。同時，如同張善政所提，桃園市和洛根市的姊妹市關係深厚，實質交流頻繁，樂見未來澳洲可與桃園在文化、英語教育、物流產業方面能有更多合作。

