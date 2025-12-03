張善政與荷蘭哈勒默梅爾市長交流 盼深化城市友好關係

桃園市長張善政會見荷蘭哈勒默梅爾市長 Marianne Schuurmans-Wijdeven 。圖：市府提供

桃園市長張善政今(3)日會見荷蘭哈勒默梅爾市長Marianne Schuurmans-Wijdeven與荷蘭在台辦事處代表浦樂施，雙方就機場城市發展、城市防災等議題交換意見，盼促進兩市合作交流。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政表示，桃園國際機場作為台灣主要航空樞紐，不僅承載國際旅客與貨運，更帶動區域經濟與產業升級。市府正積極發展「桃園航空城計畫」，透過整合機場周邊土地利用、產業布局與交通規劃，打造具有國際競爭力的航空產業與都市發展典範，期許5到10年後的桃園，會有不一樣的風貌展現。

荷蘭哈勒默梅爾市長Marianne Schuurmans-Wijdeven。圖：市府提供

張善政進一步表示，桃園與哈勒默梅爾市同為重要的機場城市，相信未來兩城市在航空樞紐運作、智慧交通及都市規劃等方面皆有許多可相互借鏡之處。針對Marianne Schuurmans-Wijdeven詢問災防治理方面，張善政認為最重要的是事先應設計好應變流程，並確實依照SOP執行，如遇相關災害發生，市府就會依不同等級災害開設相對應的應變中心，統籌市內各區災害情形並即時指揮因應。

荷蘭在台辦事處代表浦樂施(左起)、荷蘭哈勒默梅爾市長Marianne Schuurmans-Wijdeven。圖：市府提供

Marianne Schuurmans-Wijdeven表示，哈勒默梅爾市作為史基浦機場所在地，非常有興趣和各機場城市交流，討論各項優劣勢發展及困境解方，未來希望與桃園就機場城市發展和防災治理等方面有更深入的交流，進一步深化兩市的友好關係。

浦樂施補充，桃園與哈勒默梅爾市同樣善用機場所在地優勢持續發展，此行另有參訪桃園荷蘭企業了解永續議題等，也將持續向民航局爭取經桃機的第五航權。

