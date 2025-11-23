張善政見證葉姓宗親會交接 肯定宗親深耕地方與社會貢獻

桃市葉姓宗親總會理事長交接，張善政市長期勉宗親會持續成長、穩健傳承。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十三日上午前往中壢區，出席「桃園市葉姓宗親總會第十七、十八屆理事長暨幹部交接典禮」。張善政表示，葉姓宗親在桃園深具影響力，成員在各行各業皆表現傑出，是促進地方穩定與社會發展的重要力量。張善政也感謝第十七屆理事長葉發成任內推動宗親會業務與強化團隊合作的貢獻，並期盼新任理事長葉步樑在既有良好的基礎上，延續會務成果，讓宗親會能持續成長、穩健傳承。

桃園市葉姓宗親總會第十八屆理事長葉步樑表示，感謝葉發成理事長過去的辛勞付出，奠定宗親服務的重要基礎。未來宗親會將秉持歷任理事長的精神，帶領團隊穩健發展，並與市府保持緊密合作，共同服務鄉里，造福更多市民。

社會局表示，桃園市葉姓宗親總會成員人才濟濟，不論在社團公益、公共事務或企業經營皆具亮眼表現，是市府推動社會福利與社區服務的重要夥伴。葉姓宗親會透過定期活動凝聚向心力，也讓市府政策得以更有效深入社區。社會局將持續與本市各宗親會攜手並進，為市民營造更溫暖友善的生活環境。

包括立法委員魯明哲、市議員葉明月、陳韋曄、市府社會局專門委員李祐銘、中壢區長李日強、桃園市葉姓宗親總會第十七屆理事長葉發成、第十八屆理事長葉步樑等均一同出席。