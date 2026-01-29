張善政視察永安漁港 打造珍珠海岸南端亮點
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（29）日下午前往新屋區，視察永安漁港北岸建設成果。張善政表示，市府投入約1.2億進行「後湖溪生態園區」整治，並投入約1.4億元改善永安漁港北岸「後湖拋石護岸工程」，結合生態與休憩功能，打造「珍珠海岸開發計畫」南端新亮點。
張善政指出，市府推動建設投入除經費，也重視在地意見與實際需求，其中北岸拋石護岸工程，即以生態友善的方式進行，強化海岸防護，同時兼顧環境保育。臨水步道尚有部分路段仍待銜接，市府將持續與地方及相關單位合作，在財政許可下完成相關建設。隨著後湖溪生態園區啟用及拋石護岸完工，期盼帶動永安漁港周邊及珍珠海岸南端整體發展。
海岸及資源循環工程處表示，後湖溪全長約1.3公里，市府已完成約900公尺河道清淤，並改善既有河堤與水域安全，設置景觀平台、湖畔咖啡屋、淋浴間、親子廁所及約600公尺堤頂自行車道，串聯海螺文化館與永安漁港，提供全時段的親水休閒空間。園區北側新屋事業性海堤則採生態工法興建約940公尺拋石護岸，透過多孔隙結構吸收浪能，兼顧海岸防災、生態棲地與觀海視野，為永安漁港周邊打造更安全且具永續價值的濱海環境。
海資處進一步說明，後湖溪生態園區已正式委託專業OT廠商進駐服務，預計今（115）年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，結合周邊「桃園青年體驗學習園區」的高空探索，規劃設計多款學習遊程，提供民眾多元選擇。
