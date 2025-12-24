張善政證實將推動「可負擔住宅」！喊話團隊：只能成功不能失敗

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市長張善政今（24日）舉行就職3週年記者會。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長張善政今（24）日主持就職三週年記者會，他在會中除了分享驅動桃園前進的「六大核心模組」，也拍板多項「桃園NEXT未來工程」。張善政表示，為落實居住正義，桃園除了社會住宅，再往前跨出關鍵一步，創全台首例推動「可負擔住宅」制度，未來將透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景，他更勉勵團隊勇於接受挑戰，「可負擔住宅的推動只能成功不能失敗，必須往前推讓它成功。」

張善政上午提到，希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。當中包含多項政策，像是打造桃園黃金軸線，透過「TOD+」的新概念，讓車站不僅是交通節點，也是生活核心；第二行程園區落腳中路重劃區，打造未來城市核心；中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖；「市立醫院+三分院」 實現醫療平權等。

桃市創全台首例Ｍ推動「可負擔住宅」制度。（圖／桃園市政府提供）

其中，為落實居住正義，張善政也宣布，桃園市除了社會住宅，正往前跨出關鍵一步，將創全台首例推動「可負擔住宅」制度，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能看見實現自住的可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景。

張善政還提到，桃園有多項政策及措施都率全國之先，例如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，因此推動「可負擔住宅」也能當領頭羊。他也喊話市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，「可負擔住宅的推動只能成功不能失敗，必須往前推讓它成功。」

