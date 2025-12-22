張善政證實華亞科擴大案將大復活 市府規劃由捷運長庚線突破

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前桃園市長鄭文燦被控於任內辦理華亞科技園區土地擴大案時，涉收受華亞科東側農地地主等人500萬元賄款被起訴，桃園地院仍在程序準備庭，市長張善政接受媒體專訪時證實，因鄭案停擺1年的華亞科技園區擴大案將大復活，市府計畫透過捷運長庚線(銀線)當突破口，讓擴大案敗部復活。

華亞科擴大案位於華亞科東側農業區，涵蓋面積約50公頃，預計採區段徵收方式開發，曾因地主樂善寺反對區段徵收而停擺，後又爆發鄭案空轉中，張善政表示，桃園工業產值超過4兆元，各大廠都在積極覓地，尤其華亞科聚集多家國際大廠，希望能就近覓地擴廠，但周邊唯一僅剩的就是華亞科擴大案土地，市府正在規劃解方，將利用捷運長庚線當突破口。

張善政說明，擴大案開發過去被質疑是炒地皮，單純重啟開發仍難以避免爭議，若結合交通建設讓捷運長庚線穿過樂善寺地權範圍，以公共利益為前提要求讓出土地，不僅具備高度正當性，也能化解地主與開發間的多年死結，他認為透過捷運引導城市發展，能讓開發過程更公開、透明。

張善政強調，華亞科擴大案非常有必要，一旦重啟推動，預估帶動千億級規模的產業擴充與產值，不僅是桃園的勝利，更是維持台灣半導體競爭力的關鍵，對台灣產業影響甚大。

