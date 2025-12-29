張善政軍令狀達成！桃捷綠線送電藝文特區 明年迎通車新里程

桃園市長張善政29日點亮捷運綠線G11藝文特區站出入口A，見證市區段通電重要里程碑，持續向明年北段7站優先通車目標邁進。（蔡依珍攝）

重大里程碑！桃園市長張善政29日為G11藝文特區站出入口點燈，他感性形容捷運工程就像「嬰兒學步」，隨著車站點亮，代表市區段正式送電，欣慰2年前上任時下達通車至市區核心藝文特區的「軍令狀」邁進一大步，也宣告捷運綠線正穩健朝明年坑口至藝文特區通車目標邁進。

「這不僅是為了耶誕節或過年點燈，真正代表的意義是『電來了』，捷運列車就能開進藝文特區！」張善政致詞時難掩激動。他回憶2年前剛上任梳理捷運進度時，原規畫僅能通車至高架段，但他認為藝文特區是桃園市區核心，若無法通達，效益大打折扣，因此向捷運工程局長劉慶豐下了「軍令狀」，要求務必克服萬難，將首階段通車目標延伸至G11藝文特區站。

桃園市長張善政29日點亮捷運綠線G11藝文特區站出入口A，見證市區段通電重要里程碑，持續向明年北段7站優先通車目標邁進。（蔡依珍攝）

張善政感謝捷工局同仁與工程團隊「將士用命」，不分日夜在每一站趕工，終於讓看似不可能的任務展露曙光。他比喻，捷運建設就像小嬰兒從爬行到學會走路，上周捷工局舉辦親子開箱活動，市民親眼目睹列車模樣的興奮之情，讓他深受感動。如今G11站正式送電，代表地下車站將進入測試階段，他引用立委萬美玲的話強調：「再過3天就是明年了，我們真的快要迎接捷運通車了！」

捷運工程局指出，G11藝文特區站出入口A，是國內捷運首度採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材，兼具耐震、耐久與減碳美學，夜間燈光精準勾勒出優美的鋼木線條，將成為藝文特區的新地標。市府也邀請在地書法大師張穆希揮毫題字，將「藝文特區」站名墨跡融入公共建設，讓車站不只是交通節點，更是文化載體。

劉慶豐表示，綠線工程從去年北主變電站供電、今年5月高架段送電，到如今正式送電至優先通車路段的最後一站G11站，進度超前，目前20列捷運列車即將全數抵台，隨著地下車站裝修、水電環控及地面景觀工程逐步完成，明年將展開整體動態測試，全力實現115年北段7站通車願景。

為讓市民分享喜悅，即起至明年1月4日9點至21點開放民眾參觀G11站出入口A並拍照留念，晚間17點半開始點燈，邀請市民共同迎接桃園捷運新時代。

