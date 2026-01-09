張善政這招全台跟進！凌濤：這人還在戰窮富

▲桃園最先推午餐免費！凌濤曝綠營11人挺張善政：黃偉哲還在戰南北。（圖／凌濤臉書）

[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政於2023年率全台之先，宣布推動「學童營養午餐免費」政策，減輕家長經濟負擔。桃園市議員凌濤臉書發文指出，相較其他縣市陸續跟進的作法，台南市長黃偉哲卻連日以「戰窮富、吵南北」的說法回應公共政策討論，卻未見站在家長與孩子立場的高度，令人遺憾。

凌濤表示，在民進黨2026年縣市長擬參選人當中，已有多達11人公開支持張善政與台北市長蔣萬安推動的「學童營養午餐免費」政策；其中，包括中南部的劉建國、林俊憲、陳亭妃，以及高雄市四位潛在參選人，皆明確表態力挺。相關發展也被外界解讀，等同對黃偉哲立場形成強烈對比。他指出，在通膨壓力持續升高、台灣生育率長期偏低的背景下，少子化早已是國安層級的重大議題。中央多年來高談政策方向，卻遲遲未見完整、具體的配套；地方政府試圖先行分擔家長壓力，反而成為政治攻防焦點，實在本末倒置。

「窮不能窮孩子，這句話大家都會說，但真正落實在財政分配與公共政策上的，又有多少？」凌濤直言，為孩子多承擔一點，是政府責無旁貸的責任。若真正重視孩子的未來，財政分配並非難題，關鍵在於是否願意節省不必要的支出，將資源用在真正該用的地方，並呼籲相關縣市首長以孩子福祉為優先，而非政治算計。

