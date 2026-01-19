張善政連任危機？「他」披綠袍呼聲高 本人表態了：我是最好選項

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續拍板，目前6都僅剩台北、桃園仍未明。綠委王義川、總統府副秘書長何志偉，均被點名為出戰桃園有力人選，可望衝擊挑戰連任的市長張善政，更有地方聲音傳出，盼行政院秘書長張惇涵披綠袍上陣。對此，何志偉近日出席活動時首度表態，「我一直是最好選項」，讓外界持續關注綠營動向。

何志偉近日赴桃園八德建德公園參加親子活動，談到相關政策建議時，他首先感謝「敢生敢養」的家長，替國家解決國安問題，並期盼中央及地方政府，將城市打造成友善環境，同時喊話用愛心「把桃園打造成迪士尼」，製造更多歡笑。

至於具體施行方案，何志偉進一步說明，先盤點目前可用場館與空間，接著便可合作在地托兒機構、學校等，一同舉辦親子活動，讓孩子盡情奔跑、有人帶領，他們喜歡什麼就給什麼，更可讓爸媽喘口氣稍作休息。

針對外界相當關心的桃園市長提名作業，何志偉表示，黨中央有一定節奏，過程中有競爭、比較，才會知道誰是最好的，選對會將做最終決定。媒體問道「誰才是最好人選？」，他則首度表態「我一直是最好的選項」。

