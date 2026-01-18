張善政連任慘了？粉專曝綠2大咖「無敵政見」：起碼多五百萬票

2026年桃園市長選戰，外界關注民進黨會派誰出戰現任市長張善政，總統府副秘書長何志偉、綠委王義川均被點名。不過，臉書粉專「政客爽」狠酸，王義川和何志偉提出的政見是無敵的存在，「每個政見起碼增加五百萬票」張善政要連任恐怕慘了。

張善政。（圖／中天新聞）

「張善政要連任恐怕慘了」，政客爽發文表示，民進黨的何志偉要「把桃園變迪士尼」、王義川「要把旅客困在桃園機場周邊」，這兩個政見幾乎是無敵的存在，每個政見起碼增加五百萬票，張善政接下來恐怕要嚇到漏尿了。

王義川。（圖／中天新聞）

政客爽直呼，民進黨內人才濟濟是不爭的事實，不懂藍白在抹黑什麼。接下來如果民進黨台北市長參選人提出「台北環球影城」、蘇巧慧提出「新北樂高樂園」、童子偉提「基隆哈利波特影城」，那這樣北北基桃就會重回綠營執政、烽火連天。

何志偉。（圖／中天新聞）

網友們也紛紛留言，「我好怕喔」、「人家已經把台積電變到美國，這些算什麼」、「好可怕喔，桃園人會證明一切事實的」、「張善政如臨大敵」、「還有高雄泰勒絲」。

