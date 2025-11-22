張善政連任攔路虎爆是他 鄭文燦14字回應

桃園市長張善政（取自臉書）尋求連任，驚傳綠營要推出黑馬大咖就是曾任桃園市長的鄭文燦。資料照．料瑞祥攝



媒體人吳子嘉21日在《董事長開講》中爆料，前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，已經私下會面民進黨某高層。然而，​民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，她直接問鄭文燦，鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

魏筠在臉書貼文表示，吳子嘉先生21日在《董事長開講》節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」。大家不用再猜了，她直接問鄭文燦。鄭表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

鄭文燦曾任海峽交流基金會董事長、行政院副院長、桃園市市長、行政院新聞局局長、行政院發言人、海基會副秘書長等要職，因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，官司審理中。

吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，他透過個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他想要參選桃園市長。若鄭文燦真代表民進黨參選桃園，張善政不一定會贏。

