張善政連任攔路虎爆是他 鄭文燦14字回應
媒體人吳子嘉21日在《董事長開講》中爆料，前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，已經私下會面民進黨某高層。然而，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，她直接問鄭文燦，鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
魏筠在臉書貼文表示，吳子嘉先生21日在《董事長開講》節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」。大家不用再猜了，她直接問鄭文燦。鄭表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
鄭文燦曾任海峽交流基金會董事長、行政院副院長、桃園市市長、行政院新聞局局長、行政院發言人、海基會副秘書長等要職，因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，官司審理中。
吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，他透過個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他想要參選桃園市長。若鄭文燦真代表民進黨參選桃園，張善政不一定會贏。
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞]桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
投入桃園市長選舉傳聞落空 ! 鄭文燦澄清 : 心如止水、不參選
[Newtalk新聞] 近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。 魏筠表示，鄭文燦回應明確：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」他強調，自己沒有參選打算，也否認外界揣測。 此前，資深媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》中曾透露，透過個人管道得到消息，鄭文燦曾私下與民進黨高層會面，並表達參選意願，甚至指出只要總統兼黨主席賴清德解除停權，鄭文燦參選的可能性仍存在。吳子嘉認為，鄭文燦在桃園仍具選舉號召力，若出馬將對現任市長張善政構成挑戰。 不過，鄭文燦的停權仍在黨內生效，若要復權必須經過賴清德授權，且黨內布局已經有多名潛在人選，包括立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人，因此鄭文燦最終決定不參與選舉，也避免了黨內複雜的權力與選戰拉扯。 吳子嘉分析，鄭文燦此番表態，除了回應外界關注，也有政治策略考量，包括防範黨內其他人選受到阻礙，並消弭不必要的媒體揣測。至此，鄭文燦是否回鍋參選的疑慮正式落空。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬新頭殼 ・ 10 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 1 天前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 11 小時前
張善政最強對手出現了？他爆：這人恐參選
[NOWnews今日新聞]桃園市長張善政明年挑戰連任，明年的對手尚未確定，目前傳出民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉都有意爭取參選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦向黨政高層表達參選...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園 本尊冷回一句打臉了！
民進黨布局2026縣市長選舉，桃園市長選戰會派誰更是備受矚目；媒體人吳子嘉昨（21日）在直播節目爆料稱，傳出前行政院副院長鄭文燦要回鍋參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈，引發議論；針對該消息，民進黨桃園市議員今（22日）透露，經直接向鄭求證，得到的回應是「我心如止水」。中時新聞網 ・ 10 小時前
