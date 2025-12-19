張善政連任桃園市長穩了？黃暐瀚認綠營「不會放重兵」 這2都民進黨難攻下

2026年桃園市長選舉，國民黨現任市長張善政表態爭取連任，而民進黨尚未確定參選人選，先前，包括綠委王義川、總統府副秘書長何志偉及法務部次長黃世杰都曾被點名。TVBS民調中心本月15日公布最新調查顯示，張善政在面對這3位潛在人選時，支持度均維持在6成左右，領先幅度在39到42個百分點。對此，媒體人黃暐瀚表示，目前民進黨要找到一個人可以把張善政打下來，沒有那麼容易，他甚至認為，桃園跟台北，民進黨比較難以攻下。

黃暐瀚今（18）日在節目《鄉民大學問》指出，以立委席次來看，新北市有12個立委，6個藍的、6個綠的；台北市則有8個立委，5個藍的、3個綠的；桃園6位立委都是藍的，所以桃園比台北、新北更藍。再加上桃園市長張善政尋求連任，具備現任行政優勢，也就是為什麼大家談到台北市跟桃園市的狀況，跟其他地方不一樣 ，因為是現任的。

2026年桃園市長選舉，國民黨現任市長張善政已表態爭取連任。(資料照，桃園市政府提供)

談到民進黨在桃園市的布局，黃暐瀚提到，何志偉、黃世杰、王義川等3人不知道誰要選，等到確認那個人選後，他相信不會20％那麼低，但是民調往30％、甚至往40％，還是不會贏，所以桃園跟台北，民進黨比較難以攻下。

黃暐瀚表示，自己曾點名民進黨較有機會勝出的5個縣市，其中並未包含台北與桃園，但也不是放棄，一定要派人出來，就看到時是誰的民調最高。目前看起來民進黨不會把重兵放在桃園，因為投資報酬率並不高，要找到一個人可以把張善政打下來，其實沒有那麼容易。

此外，新竹市長高虹安18日才復職上班，19日國民黨前發言人何志勇便召開記者會，宣布參選2026年新竹市長。對此，黃暐瀚也預言，高虹安2026被提名的機率高、當選的機率也不低。

上述調查由TVBS民意調查中心於114年12月5日至12日晚間進行，成功訪問953位20歲以上桃園市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，調查經費來源為TVBS。

