張善政遭網路AI影像偽冒販售商品 桃市刑大已介入調查





桃園市政府28日表示，臉書（Facebook）流傳一則「張善政市長推薦韭菜醬」的影片，是詐騙集團利用AI技術合成製作，內容完全不實。對此，桃園市政府警察局刑事警察大隊已展開調查，除向臉書平台檢舉要求下架，也同步通報數發部，呼籲民眾切勿點擊來路不明的連結。

警方指出，該則偽冒張市長肖像與聲音的AI假影片，明顯存在「唇形與語音不自然」、「貼文帳號內容貧乏」及「帳號地址在國外」等可疑跡象，市府提醒民眾，在點擊任何連結前務必提高警覺，仔細辨識，避免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

警方強調，絕不縱放此類惡意詐騙行為，民眾未來若發現疑似詐騙影片，可立即撥打165反詐騙專線查證，或至內政部警政署165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）進行檢舉。



更多新聞推薦

● 東北季風影響 各地早晚偏涼