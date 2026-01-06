張善政邱奕勝聯名春聯 大玩諧音哏

迎接2026馬年，桃園市長張善政（左二）和議長邱奕勝（右二）6日攜手公布馬年春聯「馬載祿厚」和2人聯名的「馬吉來」，以閩南語寓意明天越來越好、馬上錢來。（蔡依珍攝）

迎接2026馬年，桃園市長張善政和議長邱奕勝6日攜手公布馬年春聯「馬載祿厚」，以及2人聯名的「馬吉來」，取閩南語諧音「明仔載愈好（明天越來越好）」，及馬上錢來和好友來雙寓意，福袋與紅包袋也別出心裁，設計成可擺動的「元氣搖搖馬」，充滿童趣與設計感，為即將登場的「2026台灣設計展」暖身。

張善政說，農曆春節將至，每年春聯、紅包袋跟福袋市府都絞盡腦汁，要創新、有過年氣氛，還要能會心一笑，今年「馬載祿厚」春聯寄託期待新的一年愈來愈好，可在桃市府1樓服務台、各區戶政所、地政所和衛生所等60個據點索取。與議長聯名的「馬吉來」春聯則在13區公所發放，市府網站也能下載電子春聯。

張善政說，過年期間走廟發送的「元氣搖搖馬」造型福袋和紅包袋，靈感來自童年記憶中的搖搖馬，搭配立體底座可在桌上左右搖擺，馬背上的金元寶與1元硬幣還能轉動，象徵馬上賺錢、財源滾滾，增添動感與趣味，相信大家都會很喜歡。

邱奕勝致詞時笑稱，桃園市議會效率拔得頭籌，已審完創新高的年度預算，這也是市民之福。他讚許張善政團隊3年來努力有成，中豐交流道提前開通等重大建設陸續完工，期許新的1年，隨著捷運綠線即將通車、航空城工程如期推進，馬年能帶來更多利多，祝福市民荷包滿滿、市府施政順利。

負責揮毫的在地書法家王鈺權說明，「馬載祿厚」以古典筆法呈現，線條節奏沉穩內斂，「馬吉來」則採厚重筆墨，形塑穩健踏實感，兩者皆展現馬的奔跑形象，期許萬事馬到成功。