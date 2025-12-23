張善政重啟華亞科 推銀線、擴用地

桃園市長張善政（右二）23日表示，未來華亞科技園區將有擴建土地及捷運銀線兩大重要建設。（姜霏攝）

桃園市長張善政日前接受《中國時報》專訪時透露，市府團隊正積極推動重啟「華亞科技園區擴大案」，他23日進一步指出，未來華亞科技園區將有兩大重點建設方向，一是捷運銀線的推動、二是園區用地的擴建，市府後續將主動與樂善寺溝通協調，期盼廟方能理解整體產業發展與城市建設的實際需求。

前市長鄭文燦涉貪500萬元護航華亞科擴大案，桃園地方法院23日再開準備程序庭，記者於開庭前詢問他對桃園市政府研擬重啟華亞科擴大案的看法？鄭文燦沒有回應即快步走進法院。

對於外界關切華亞科技園區擴大案重啟進度，張善政23日出席德修宮慈善文教基金會清寒獎助學金頒獎典禮受訪時表示，相關建設主要包含兩大項目，其一為捷運銀線未來將自華亞科技園區中段通過，屬於攸關區域發展的重要公共建設；其二則是鄰近華亞科技園區多家廠商有擴建需求，若能就近取得用地，將有助提升整體營運效率。

張善政指出，位於樂善寺周邊的相關土地，多年來維持現況，地方各界對於區域發展早有期待，希望有所突破。市府未來將持續與樂善寺溝通，誠懇說明整體發展構想，期望在尊重宗教立場的前提下，爭取廟方支持市府推動建設。

面對民進黨市議員魏筠在社群媒體發文質疑標準不一，指一樣的開發範圍、一樣報請內政部請求開放、一樣都是桃園市長任內，前市長鄭文燦就是圖利，到了張善政就是因應市場需求。國民黨市議員凌濤反酸比喻不倫不類，市民當然支持以合法程序開發，絕不是疑似弊案請託喬事，兩者無法類比。張善政則回應，司法的事情，留給司法處理。