張善政關懷兒少安置機構 化身溫暖長輩與孩子共度佳節

迎接充滿希望與活力的馬年，桃園市長張善政於12日上午親自帶領社會局等團隊，前往楊梅區財團法人桃園巿私立育德兒童之家（以下稱育德兒童之家）及龍潭區財團法人桃園市樂福社會福利基金會附設桃園市私立樂活育幼院（以下稱樂活育幼院）進行春節拜會，向安置中的兒童及少年送上新年祝福與關懷，也感謝第一線工作人員長年如一日的用心付出，陪伴孩子們在人生道路上穩健前行。

育德兒童之家成立於民國98年，收容照顧年齡介於0歲至12歲的兒童，成立迄今已服務了超過上百位的兒童。機構自成立以來，秉持著「培養孩子自理能力、教養道德觀念及維護法律制定的兒童保護服務」的核心價值，致力於保障兒童基本人權和尊嚴，促進兒童身心正常發展，並陪伴孩子健康快樂地成長。

市長張善政至育德兒童之家、樂活育幼院致贈春節福袋，孩子們開心圍繞爭相領取紅包，現場洋溢年節溫馨氛圍。

樂活育幼院自民國100年成立，長期深耕兒童及少年服務領域，致力提供穩定且專業的照顧支持，迄今已陪伴並照顧超過百位兒童與少年健康成長。該院秉持「以服務為樂」之核心信念，並以兒少為中心，考量兒少最佳利益，依兒少個別狀況規劃適切之照顧與支持措施，持續為安置兒少營造安全且溫暖的成長環境。

張善政表示，市政府團隊十分重視兒少安置服務，每年均定期安排前往兒少安置機構關懷，並與孩子們互動、傾聽孩子們的心聲，看見孩子們開心的笑容，能深刻感受到照顧者的用心陪伴，也祝福每一位安置的孩子，在新的一年裡都能夠平安健康、快樂成長。

社會局陳寶民局長也表示，育德兒童之家及樂活育幼院近年來協助照顧多名孩子，感謝安置機構同仁全年無休地陪伴，為孩子營造安全、穩定且友善的成長環境，讓孩子擁有健康平安成長的機會，市長與市府團隊將持續投入更多的愛與關懷，讓每位孩子都能獲得最妥適且完善的照顧。

