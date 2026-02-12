張善政關懷兒少安置機構 化身溫暖長輩與孩子共度佳節
迎接充滿希望與活力的馬年，桃園市長張善政於12日上午親自帶領社會局等團隊，前往楊梅區財團法人桃園巿私立育德兒童之家（以下稱育德兒童之家）及龍潭區財團法人桃園市樂福社會福利基金會附設桃園市私立樂活育幼院（以下稱樂活育幼院）進行春節拜會，向安置中的兒童及少年送上新年祝福與關懷，也感謝第一線工作人員長年如一日的用心付出，陪伴孩子們在人生道路上穩健前行。
育德兒童之家成立於民國98年，收容照顧年齡介於0歲至12歲的兒童，成立迄今已服務了超過上百位的兒童。機構自成立以來，秉持著「培養孩子自理能力、教養道德觀念及維護法律制定的兒童保護服務」的核心價值，致力於保障兒童基本人權和尊嚴，促進兒童身心正常發展，並陪伴孩子健康快樂地成長。
樂活育幼院自民國100年成立，長期深耕兒童及少年服務領域，致力提供穩定且專業的照顧支持，迄今已陪伴並照顧超過百位兒童與少年健康成長。該院秉持「以服務為樂」之核心信念，並以兒少為中心，考量兒少最佳利益，依兒少個別狀況規劃適切之照顧與支持措施，持續為安置兒少營造安全且溫暖的成長環境。
張善政表示，市政府團隊十分重視兒少安置服務，每年均定期安排前往兒少安置機構關懷，並與孩子們互動、傾聽孩子們的心聲，看見孩子們開心的笑容，能深刻感受到照顧者的用心陪伴，也祝福每一位安置的孩子，在新的一年裡都能夠平安健康、快樂成長。
社會局陳寶民局長也表示，育德兒童之家及樂活育幼院近年來協助照顧多名孩子，感謝安置機構同仁全年無休地陪伴，為孩子營造安全、穩定且友善的成長環境，讓孩子擁有健康平安成長的機會，市長與市府團隊將持續投入更多的愛與關懷，讓每位孩子都能獲得最妥適且完善的照顧。
更多新聞推薦
其他人也在看
涉助高金素梅犯案！張姓助理羈押禁見 凌晨移送看守所畫面曝光
即時中心／林耿郁報導北檢偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費等案件，風暴持續擴大中；雖然她本人因身體不適，暫時獲得請回、擇期再訊問，不過她的張姓助理涉案程度重大，昨（11）天深夜遭裁定羈押禁見；今（12）天凌晨載運他的囚車開往土城看守所，全案持續偵辦中。
台中驚人消費力！好市多擬展6店 鎖定屯區
好市多美式賣場目前全台有14間分店，台中的南屯店穩坐全球店王寶座，北屯店也是全球前5名，業績長紅、相當賺錢，好市多高層在年前帶來好消息，台中好市多分店，傳出將拓展到6家，可能會選在大里、霧峰、太平等屯區，再度引發話題，面對好市多的步步進逼，家樂福跟全聯也挫咧等，台中即將上演生活賣場大戰。 #家樂福#全聯#好市多
【公告】衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與鑫品生醫合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行計畫 。
日 期：2026年02月12日公司名稱：鑫品生醫(4170)主 旨：衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與鑫品生醫合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行計畫 。發言人：歐明昌說 明：1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國115年02月12日)，符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下：(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經
好樂貸網路借貸平台涉吸金逾14億 5人遭起訴
（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北地檢署查出楊男等人架設好樂貸網路借貸平台，以高投資報酬率、保證還本等話術招攬民眾投資，4年多吸金14.5億元，檢方依涉犯銀行法等罪起訴5人，並對主嫌楊男求處較重刑度。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」