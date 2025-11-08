張善政頒發家長會長證書 感謝支持教育夥伴推動幸福學習城

桃園市昨(7)日舉辦「114學年度各級學校家長會長證書及感謝狀頒發活動」，由市長張善政親自頒發桃園市各級學校新任家長會長證書及卸任家長會長感謝狀，受證人數約450人。張善政於致詞時對各級學校家長會長的無私奉獻表達誠摯感謝，並強調家長會長在推動教育活動、改善學習環境，以及促進親師溝通和親職教育方面，扮演著不可或缺的重要角色，是學校的堅實後盾。

張善政指出，市府將自明（115）年2月新學期起正式推動「生生喝鮮乳」政策，補助設籍桃園市2歲至12歲學童，每週免費領取一份鮮乳或豆漿，寒暑假亦不中斷。此政策以均衡營養與健康照顧為核心，期望讓孩子從日常飲食中獲得充分營養，強健體魄、專注學習，進一步落實教育公平，讓每位學童都能在健康與幸福的環境中成長。同時，市府持續關注親師生的權益與需求，積極推動多項教育政策，已陸續完成「代理教師全聘期」、「國中小免費營養午餐」、「5歲公私立幼兒園大班教育助學金」及「全市國中小公版聯絡簿發放」等措施，為教育品質奠定堅實基礎。

另外，為讓學子們在假期中也能體驗精彩豐富的學習課程與活動，市府在暑假假期間策劃了科技、科普、生命品德、藝文、健體、永續等跨階段、跨校、跨領域的多元營隊；透過品牌學校推動，協助學子們適性發展，同時加深學生對於學校的認同感，為推動學校特色品牌添加助力，只要凝聚足夠的共識並付諸行動，將可打造歷久不衰的學校特色品牌。

張善政強調，桃園市政府將持續秉持「教育善好、顧好下一代」的理念，推動多元、公平、友善的教育政策，而教育政策的推動，需要全市校（園）長們帶領學校團隊，與家長會長們攜手合作，共同將桃園市打造為安心就學的幸福城市。

