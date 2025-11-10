張善政首度表態對連任有信心 盼對手重市政而非意識形態

桃園市長張善政10日備詢時被問及爭取連任有無信心，首度正面表態參選：「一定要有啊！」並認同立委王義川「先討論市政再決定人選」論述，期待未來對手能了解桃園建設並對市政有企圖心，而不是操弄意識形態。

民進黨議員黃瓊慧10日質詢開頭就問：「市長，您對於連任有沒有信心？」張善政大方正面回應：「一定要有！」她追問：「各局處長有沒有信心？」也獲得一致肯定答案。

黃瓊慧說，民進黨一定會提出候選人來跟市長競選，她提到王義川9日在桃園舉辦講座時稱「優先討論市政才決定人選」，詢問張善政對競選連任的看法和3年來心路歷程，希望回歸理性討論市政，強調桃園有很多地方都應該被看見，而打通觀光的樞紐是交通，期待一起努力做到最好。

「優先討論市政再決定人選，是良性競爭應有的態度！」張善政讚「先討論市政」是很好的出發點，他希望要來競選桃園市長的朋友，對市政要有一定的了解掌握跟企圖心，而不是用意識形態代表民進黨參選，強調桃園需要的是建設，不是意識形態。

張善政也回顧3年擔任市長心得，他說剛上任會先看硬體建設，面對過去存在的問題沒有追究過去，而是趕快設法改善，讓同仁恢復信心繼續勇敢往前走，像是捷運進度稍微延誤也趕快恢復，力拚明年底通車。

張善政說，軟體建設則是有溫度面，也是黃瓊慧特別關心部分，像是成立婦幼局或祭出很多醫療措施，都很努力加強；都市行銷則從觀光開始，坦言大活動如台灣燈會、萬聖城等，有交通挑戰要改善，會持續努力做到更好，透過硬體、軟體兩層面並進，讓市民看到桃園建設越來越完整，生活環境素質和照顧都比過去進步。

