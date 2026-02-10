張善政魚市場、果菜市場拜早年 桃園蔬果供應充足

桃園市長張善政今天前往桃園魚市場及桃園果菜市場關心春節前供貨狀況，有支持者送上「蔥」，期盼張善政向前衝。（賴佑維攝）

桃園市長張善政今天前往桃園魚市場及桃園果菜市場關心春節前供貨狀況，也向攤商、民眾發放福袋拜早年。（賴佑維攝）

桃園市長張善政今天前往桃園魚市場及桃園果菜市場關心春節前供貨狀況，也向攤商、民眾發放福袋拜早年。桃園市農業局表示，今年蔬果供貨充足，菜價也穩定。至於魚類白鯧、虱目魚因應過節漲價，但幅度不大。

張善政10日清晨陸續前往魚市場、果菜市場關心魚價、菜價及供貨狀況，也向民眾拜早年。也有支持攤商送上「蔥」，期盼張善政向前衝。

雖氣溫驟降，農業局說，對果菜影響不大，觀察下來桃園供貨量穩定。水果攤商也說，春節前應景水果漲福約10至15％，如棗子、柑橘類因拜拜需求較為熱門，往往都會漲價。

更多中時新聞網報導

經典賽》歷年最強打線 守備多元添優勢

台北燈節雙展區×雙IP 點亮夜空

數位紅包錢滾錢 股票禮品卡夯