張善政：不因對手年紀輕就攻擊他

外傳外交部長林佳龍可能投入明年桃園市長選戰，71歲的桃園市長張善政（左二）17日引用美國總統雷根名言「我不會因為對手年紀輕就攻擊他」，重申當然會爭取連任。（蔡依珍攝）

民國115年桃園市長選戰人選引關注，外傳外交部長林佳龍可能參選桃園市長，藍營議員17日質詢時拿綠營可能人選「超級比一比」，並詢問市長張善政「只做一屆」的傳聞，張善政正色強調「我從來沒說過只做一任！」71歲的他更幽默引用美國總統雷根競選名言，「我不會因為對手年紀輕就攻擊他！」重申市民支持當然會爭取連任。

國民黨議員凌濤昨稱讚張善政以穩健腳步從從容容施政，面對明年市長選戰，凌濤點名潛在對手、民進黨不分區立委王義川日前提出桃園捷運應連結新北捷運的說法是「根本沒做功課、講政見當上政論節目」，也批王108年當桃園航空城公司董事長時虧損創新高。

張善政昨也舉桃園機場捷運早已連結北北桃狠酸王義川「城市的發展，不勞他費心！」凌濤強調，不管民進黨派來的是地方派系（暗指法務部政次黃世杰）、還是實力雄厚的財團二代（指總統府副祕書長何志偉）或政治乩童（暗酸王義川），施政穩健的張善政都能從從容容、游刃有餘地過關。

國民黨議員林政賢大讚張善政民調滿意度破7成，鐵路地下化、智慧城市轉型政績有目共睹，連任乃桃園之福，但外界卻傳聞張自承「只做一任」。張善政昨強調，「我從來沒說過只做一任，市民支持當然會爭取連任！」

林政賢也不客氣地點名何志偉或王義川「太小咖」，另提及外傳民進黨可能派正國會龍頭、外交部長林佳龍參戰，特別將2人比一比，稱讚張善政有行政院長、科技部長及康乃爾博士、台大教授等學經歷，小勝林佳龍的總統府祕書長、交通和外交部長、耶魯大學博士和中正大學助理教授，指林佳龍僅年齡小張善政10歲而小勝，強調施政績效才是勝選保證。

張善政則不認同年齡大是弱點，當場表達年齡「小勝」標誌應該移到自己身上，並援引雷根競選連任時所言，「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他！」強調當然有信心爭取連任。