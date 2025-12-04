張善政：中華民國就是護身符

國民黨前主席朱立倫（右二）、桃園市長張善政（左二）4日與建國中學青年對談，兩人一同分享求學及從政過程點滴，給建中學弟們參考，並與建國中學校長莊智鈞（中）及學生來賓合影。（陳俊吉攝）

國民黨前主席朱立倫（左）、桃園市長張善政（右）4日與建國中學青年對談。（陳俊吉攝）

台北市建國中學4日邀請桃園市長張善政、前國民黨主席朱立倫回母校與學弟對談，作為127周年校慶活動序曲。有學生提問目前各國政府、國際組織多數採用「台灣」的識別名稱，當國民黨使用「中華民國」時，要如何確保在國際擁有足夠識別性？張善政表示，在兩岸問題未解決前，若稱為台灣，馬上就會被對岸矮化，「中華民國就是護身符」。

建中6日迎接127周年校慶，班聯會昨舉辦「從建中出發，兩位市長與青年的對談」講座，拉開校慶系列活動序幕。

廣告 廣告

張善政分享，自己從台大土木系畢業赴美攻讀碩博士後，返國任教台大土木系，也曾任職宏碁副總、美商Google亞洲硬體營運總監等職務，隨後投入政府體系，擔任行政院長、桃園市長，一路走來工作轉換頻繁，除了體認到「每段經歷都是累積能力的重要養分」，經過多次重大抉擇，也學會在決策時聚焦「當下最重要的目標」，鼓勵學弟在確認方向正確後就堅定前行。

在與同學互動環節中，有學生因為希望台海和平，送上兩把水平儀給學長，張善政也笑說，水平儀是土木工程師的工具，要不要也讀土木工程系？引起現場師生大笑。

另有學生提問，目前各國政府、國際組織和媒體都主要採用台灣這個識別名稱，國民黨是個熱愛中華民國的政黨，對外時常使用中華民國的國號，但要如何確保台灣可以像現在一樣在國際擁有足夠識別性？

張善政說，如果不用中華民國作為正式名號，對岸就會趁機說「台灣就是一個省」，被對岸矮化，因為在很多人的認知裡台灣就是個地名，在兩岸問題未解決前，千萬不能鬆口，中華民國就是我們的護身符。

朱立倫也說，以現狀來說，中華民國就是最好的護身符，台灣則是最好的共同生活家園，這就是世界通稱的「維持現狀」，任何想改變現狀的人，都不會得到世界支持，因為會引起衝突。