張善政：我不在意民進黨會推什麼樣候選人

桃園市長張善政15日被問及民調和選舉議題時表示，他沒有在意民進黨會推出什麼樣候選人，只要自己把事情做好，相信市民的眼睛是雪亮的。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日參加桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會被問及民調和選舉議題時表示，他沒有在意民進黨會推出什麼樣候選人，只要自己把事情做好，相信市民的眼睛是雪亮的，自然會選一個最好的市長。

張善政謝謝市民的支持，他說執政到目前為止，3年成果慢慢顯現，但是仍然還有很多要改進的空間，所以不會以民調高低自滿，會繼續努力。

被問及民調遙遙領先民進黨的候選人包括何志偉、王義川與黃世杰，張善政說，他沒有在意民進黨會推出什麼樣候選人，只要自己把事情做好，相信市民的眼睛是雪亮的，自然會選一個最好的市長。

