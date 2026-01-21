張善政：桃園兼任行政教師每月再加發千元 4568人受惠

桃園市長張善政今（21）日主持市政會議時宣布，將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發1000元獎金，溯自去年9月起，桃園預估有4568位兼任行政教師受惠。 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 桃園市跟進台北市加碼兼任行政教師獎金，桃園市長張善政今（21）日主持市政會議時宣布，將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發1000元獎金，溯自去年9月起，桃園預估有4568位兼任行政教師受惠。

張善政說，各學校行政業務越來越繁重，即使在寒暑假期間，也必須天天到校處理各項事務，長時間的付出卻和實際的補助不成比例，讓許多老師對於兼任行政工作卻步。

張善政指出，近期教育部調增中小學導師費至每月4000元，並新增給予兼任行政的教師獎金，依學校規模第1級50班（含）以上學校校長2000元，第2級50班以上學校處、室主任、組長、科主任1500元，第3級未達50班學校校長、主任、組長、科主任等行政職人員1000元，考量桃園是六都人口成長最快的城市，當全台許多地方正面臨學校停辦、減班的情況，桃園卻持續新建學校、增加班級，代表桃園的孩子需要更好的教育環境及更穩定的校務運作體系。

因此，桃園市在教育部的基礎上，每位兼任行政教師每月再加發1000元，調整後，3級行政獎金將提高為第1級每月加發3000元、第2級每月加發2500元、第3級每月加發2000元，全桃園將有4568名兼任行政教師受惠。

