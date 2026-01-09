張善政「穿旗袍為展現身材」惹議！民進黨性平部開嗆：過時又傲慢的觀點

政治中心／桃園報導

近日，桃園市長張善政，於宣傳桃園新春系列活動時，說出一句「穿旗袍復古，女士可以展現美妙身材」，引發輿論爭議，對此，民進黨性平部於臉書發文，痛批張善政「這樣的發言已經不是幽默，而是赤裸裸的物化與性別偏見」。並強調「政治人物的專業與治理能力，什麼時候需要靠評論女性身材來加分？」表示「這不是幽默，而是過時又傲慢的觀點，暴露出對性平毫無自覺」。

桃園市長張善政說出「女士穿旗袍是為了展現身材」惹議。（圖／翻攝畫面）

據了解，因桃園市長張善政，於宣傳新春系列活動時，說出「女士穿旗袍是為了展現美妙身材」，引發「物化女性」的輿論抨擊。本月7日，民進黨性平部7日在臉書PO文，痛批「性平部嚴厲譴責這種低俗的政治口吻，請張善政立刻補修性平課，別再把歧視當有趣，台灣不需要這種傲慢政客！」

廣告 廣告

桃園市長張善政（中）說出「女士穿旗袍是為了展現身材」惹議。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

桃園「AI客語學習平台」上線 展現數位新未來

「AI客語學習系統」上線！張善政攜徐展元、李文儀見證客語學習新未來

通緝犯載女友趴趴走！遇警裝傻「車廂搜出匕首」、唾液檢測陽性糗了

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

