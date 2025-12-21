張善政：華亞科擴大案 將大復活

華亞科技園區占地約158公頃，是全球半導體的重鎮。（本報資料照片）

桃園市長張善政接受本報專訪，強調華亞科擴大案非常有必要！若能重啟開發，產值將是「千億級」規模。（吳松翰攝）

因桃園市前市長鄭文燦涉貪而停擺1年半的「華亞科技園區擴大案」，即將大復活！桃園市長張善政說，產業發展不能等，更不應因前人的弊案而卡關。他接受《中國時報》專訪時首度透露，市府團隊正努力讓「華亞科技園區擴大案」敗部復活，直言「弊案歸弊案，但建設不能斷！」他將以「科技人的精準」與「工程師的務實」為桃園開大路，並帶動台灣創新局。

林口特定區工五工業區又稱華亞科技園區，占地約158公頃，是全球半導體產線的重鎮，園區88間公司年產值突破5000億元，然而園區飽和已久，包括美光等國際大廠在內的22家廠商需地孔急，缺口高達32.93公頃。

半導體重鎮 用地缺口高達33公頃

「桃園的工業產值超過4兆元，ICT產業更是旺得不得了，完全不受關稅影響！」科技業出身的張善政，擔任桃園市長即將滿3周年，他細數產業現況，語氣中帶著急迫感指出，各大廠都在積極覓地，且希望鄰近既有廠區，可以發揮聚落效應，但華亞科周邊早已無地可用，「唯一的一塊空地，就是鄭文燦出事的那一塊！」

華亞科擴大案過去因地主樂善寺反對區段徵收而停擺，去年7月更爆發鄭文燦涉嫌收賄500萬元，護航自辦重劃導致全案染上汙點，地主態度轉趨保守，讓這塊「半導體聚落的關鍵拼圖」淪為無人敢碰的政治禁區。

「我們不能一直卡在那邊！」面對政治僵局，張善政展現工程師治國的思考邏輯。他首度透露，市府團隊正在規畫一套「敗部復活」方案，首部曲就是利用「捷運銀線」當突破口。

產值估千億 開發與地主共創雙贏

「為了捷運讓出土地，邏輯上相對合理！」張善政分析，過去該地開發被質疑為「炒地皮」，若單純重啟開發難免引發爭議，但結合交通建設，讓捷運銀線穿過樂善寺的地權範圍，以「公共利益」為前提要求讓出土地，不僅具備高度正當性，更能一舉化解地主與開發間的多年死結。他強調，透過捷運引導城市發展（TOD），能讓開發過程更公開、透明，徹底撇清弊案陰影。

「華亞科擴大案非常有必要！」張善政連說3次，強調一旦推動，華亞園區內的業者將全面解套，「這對台灣產業的影響實在太大了！」他語氣堅定地說，若能順利重啟開發，預估帶動的產業擴充與產值將是「千億級」規模，不僅是桃園的勝利，更是維持台灣半導體競爭力的關鍵一役。

虎頭山BOT 觀光與企業研發並存

對於製造業空間不足，張善政還想出虎頭山創新園區的解方。他過去任職於國家科學委員會時，曾到新竹科學園區的法國姊妹園區參訪，該園區與竹科完全不同的是環境非常漂亮美輪美奐，幾乎可以做為觀光用地。他想以此概念推動虎頭山創新園區BOT案，排除製造，而是讓企業的研發中心進駐，希望明年就能定案。張善政分析，研發中心人數不多，面積不會太大，企業蓋房子不划算，讓大企業的研發單位進駐，有助緩解廠區擁擠的問題。

張善政提到，虎頭山園區上下班方便且環境友善，期盼未來的平日能讓員工舒服地工作，一眼望出窗外就有舒適的環境，藉此激盪出創意。周末則能舉辦藝文活動，讓市民遊憩、親近，而台灣目前還沒有這樣的園區，也希望如此新型態的園區能取得成功。目前桃市府正辦理促參案可行性評估規畫，預計明年底前完成招商。