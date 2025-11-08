張善政、蘇俊賓出席振聲高中校慶 與師生歡慶學校60歲生日

[Newtalk新聞] 專門研究中學生問題的日本Studyplus株式會社稍早公布對該國從高中一年級到大學四年級學生的調查結果，顯示這個年齡層的日本學生有高達93.5%支持新任內閣總理大臣高市早苗。 該社於10月31日至11月4日調查全日本「Studyplus」使用者（高中生和大學生）， 受訪者共8,806人，包含高中一年級學生1,258人，高中二年級學生1,786人，高中三年級學生4,526人，大學一年級學生594人，大學二年級學生242人，大學三年級學生220人，大學四年級學生180人。 93.5%的受訪者支持高市早苗，不支持她的比例只有6.5%。當被問及「為什麼想支持她」（n=8,230人）時，最常見的答案是「她作為政治家看起來很值得信賴」（64.8%）。其他原因包括「她很酷，因為她是一位成功的女性」（21.0%）和「她在社群媒體上很紅，所以我很感興趣」（4.1%）。9.2%選擇「其他」。 對於哪些政策議題比較重要？ 25.2%的受訪者認為是「國際關係與安全」，22.9%認為是「物價飆漲」，13.8%認為是「就業與薪資問題」，13.3%認為是「出生率下降與育兒支持」。 對於時下流

