張善政、蘇俊賓出席振聲高中校慶 與師生歡慶學校60歲生日
桃園市振聲高中在今（8）日歡慶創校六十週年並舉辦運動會，邀請歷屆傑出校友、退休教職員及全校師生齊聚一堂，共同見證學校從草創至今一甲子以來的輝煌成果，張善政市長與校友蘇俊賓副市長特別出席校慶活動，與師生共同歡慶學校60歲生日。
振聲高中創立60載，培育不少知名且對社會有所貢獻的人士，歷屆校友包括桃園市(縣)前市(縣)長朱立倫、桃園市副市長蘇俊賓、立法委員楊麗環、國立陽明交通大學林奇宏校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長，以及桃園市環保前局長陳世偉等人，張善政市長也指出，振聲培育無數優秀人才，歷屆校友遍布政、商、學界，堪稱桃園培育英才的重要搖籃。
在少子化嚴峻挑戰下，振聲高中歷年招生情況穩定，始終不虞生源，在升學、技職、體育、藝文均展現多元的教育成果深受家長與學生肯定。
教育局表示，六十年的歲月凝聚無數人的心血與努力，從今以後更是邁向新篇章的開始，祝福振聲高中承先啟後，百年樹人、再創輝煌。
