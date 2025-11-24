張善政：陸配參政 不應有差別待遇

台中市長盧秀燕24日表示，法律規定公職人員及民意代表應以中華民國為唯一效忠對象。（馮惠宜攝）

藍營擬修《國籍法》保障陸配參政權，引發熱議。曾任行政院長的桃園市長張善政24日說，中央以《國籍法》限制有問題，也說陸配把台灣當家，沒道理不同待遇；新北市長侯友宜則說，修法應兼顧國家安全及人道關懷；台中市長盧秀燕則認為，非中華民國國籍不應服務公職是普遍原則。

張善政說，推動修《國籍法》要考慮《憲法》還有《兩岸人民關係條例》的基本精神，他特別提醒，在我國相關法規裡面，從來沒有出現過「中華人民共和國」這幾個字，中央一直拿《國籍法》來講資格問題，在法律上有問題，基於尊重人權，盡早讓陸配有機會參政是好事情，他也樂見陸配入籍時間縮短，強調他們在台灣久居、把台灣當家，沒道理有不同待遇。

侯友宜表示，如何在國家安全維護底下也要兼具人道關懷，相關修法、內容討論都要兩者兼顧，希望大家在國安底下，讓這塊土地生活的人都有各項的權利，讓這塊土地能夠更好。

盧秀燕說，法律規定公職人員及民意代表應以中華民國為唯一效忠對象，不應效忠其他國籍；過去曾有立委、議員具其他國籍，被發現就去職，這是普遍原則，並非針對個人；一般民眾則可自由持有雙重國籍。

苗栗縣長鍾東錦認為，陸配入籍時間縮短是好事，但參政權可稍緩。嘉義市長黃敏惠說，在中華民國憲法架構及規範下，尊重各界討論。

桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，目前尚未解職。她說，日前已回大陸處理國籍問題，確認已沒有大陸身分，自己嫁來台灣32年，無法理解社會為何要這樣對待她，自己盡心盡力為地方服務，實在是覺得委屈。

桃市府民政局今年1月發函給內政部釋疑時即提到，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》將中華民國分成台灣和大陸，且明訂大陸是中華民國領土，而《戶籍法》規定國內未曾設戶籍的大陸人民，經核准定居，應為初設戶籍登記，據此，彭小林是在台灣設籍的原大陸地區人民，並非外國人，因此不適用《國籍法》公務員要放棄外國國籍規定。