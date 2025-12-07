張善政：2028綠營再選上 要回頭就更難了

桃園市長張善政專訪時，透露對台灣未來處境的憂心。記者季相儒／攝影

近年來兩岸關係引發全球關注，科技業出身、曾參選副總統的桃園市長張善政接受本報專訪表示，他格外憂心國際局勢，「如果二○二八綠營再選上，這條路走下去，未來要回頭就更難了」；「聰明的執政者應檢視自己的弱點，而不是跟著美國瞎起鬨買軍備」，他不反對軍購，但台灣不要當冤大頭、盤子，錢要花在刀口上。

對於二○二八該由藍營或藍白合推總統人選？張善政說「都可以，贏最重要」。

張善政擔任過行政院長，在藍營執政首長中，與中央互動屬理性溫和派，但面對兩岸局勢與國家發展，加上科技背景出身的他長久關注大陸經濟、科技產業變化，忍不住表達憂心。

賴清德總統日前宣布投入一點二五兆元強化國防及採購美國軍備，因應北京可能的武統威脅。張善政質疑，一點二五兆是怎麼算出來，並沒有對外交代清楚。

張善政說，他不反對擴充軍備，但希望「把錢花在刀口上」，該交貨就要交貨不要拖延，確實履行採購的權利義務，「不要被當成盤子、冤大頭」；張不諱言，大家不敢說不要花錢買軍備，「一講就被戴帽子」，但難免認為這麼多錢花出去，未來子孫該如何還債？

兩岸緊張關係在賴政府上任不斷升溫，張善政指出，政府即便不想跟大陸改善關係，也要檢視自己最大的脆弱點，並加以補強；撇開政治議題，從產業角度看，對岸在人工智慧、電動車與自駕車發展都居領先地位，對岸擁有如此強大的科技體、經濟體，台灣若堅持在政策上禁止，對消費者與相關供應鏈都不是好事。

他引輝達創辦人黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克對大陸科技發展的觀點，擔憂未來美國在ＡＩ等科技技術可能被超越，「我替台灣未來十幾、廿年處境擔心。」張善政說，政府應及早因應，否則台灣經濟會受到衝擊，受苦的是台灣人民。

在野陣營視二○二八為重要一役，如何看待藍白合？張善政兩度強調「贏最重要」，只要藍營推出有利的人，他都覺得ＯＫ。至於目前看誰最有贏面？張善政說，很多政治人物上上下下、起伏很難講，變化太快了。

在二○二八會扮演什麼角色？他笑說：「我會幫忙出點子，但如果不來問我，我就作我的市長。」

