張善政「3戰3勝」挾藍白合氣勢超難打 綠營3潛在人選開始暖身了

桃園市長張善政已為2026年連任之路奠定堅實基礎。相較之下，民進黨桃園市長人選至今未明，目前僅前立委彭紹瑾完成意願登記，而總統府秘書長何志偉、立委王義川及法務部政務次長黃世杰則成為最受矚目的潛在人選，民進黨預計將於明年1月底前公布最終人選。

張善政政治聲勢正盛，2022年市長選舉以近13萬票差距擊敗對手，成功讓桃園「重回藍天」；2024年再帶領藍營拿下6席立委全壘打；今年面對「大罷免」考驗，6位藍委反罷得票數更超越當選得票數。這連續三場勝利不僅展現藍營內部高度整合，「藍白合」效應更成為其連任最大籌碼。白營雖未明言，但在市長選戰中傾向延續合作模式，以換取更多議員席次。

民進黨在經歷市長和立委兩場敗選後，「前桃園王」鄭文燦的地盤已被團滅，亟欲扳回失土。目前黨內以何志偉動作最為積極，他不僅勤走基層、多次陪同或代表賴清德總統下鄉，支持他的議員更已掛出「何志偉選市長」看板力挺，使何志偉終於表態「若有機會定將全力以赴」。

王義川在大罷免後一度從桃園「蒸發」，「粉底義」事件後轉趨低調，直到上月底才在青埔設立地方服務處。他日前在市黨部發表「桃園願景」演說，強調北北基桃首都圈是2026選舉重中之重，民進黨必須設下「首都防線」避免選情外溢至彰化以南，並主張應從市政討論入手，至於人選則等待黨中央安排。

對此，國民黨桃園市議員凌濤諷刺表示，賴總統幾乎已確定徵召何志偉，王義川的直播不僅是起手式，更是最後關頭不得不出手的抗衡之舉，並直言王「已經慢了」。

在地出身的黃世杰則持續經營楊梅及沿海原選區，進可攻、退可守。此外，環境部長彭啟明、行政院秘書長張惇涵、立委林楚茵等人也曾被點名，雖各有戰力或知名度，但與基層連結仍待加強。

