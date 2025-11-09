張善政3戰3勝氣旺 綠覓奇兵

總統府副祕書長何志偉勤走桃園基層，「小雞」民進黨議員也率先掛出「何志偉選市長」看板力挺。（蔡依珍攝）

民進黨立委王義川9日到桃園市黨部開講，被問及桃園市長選舉時強調，從市政的討論才是最根本的，人選則最後底定，對於黨中央的徵召，身為黨員就是接受，會靜待黨中央最好的安排。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政（右四）3戰3勝的選舉戰績，代表藍營內部高度整合，「藍白合」更展現無遺，成為張善政爭取連任的最佳底氣。（蔡依珍攝）

2026年桃園市長之戰，張善政代表藍營爭取連任幾乎無懸念，綠營至今撲朔迷離，尤其黨內意願登記截止僅前立委彭紹瑾1人遞件，目前以勤跑基層的總統府祕書長何志偉，9日到桃園開講拋「先市政再人選」、「首都防線」的立委王義川，及在地鴨子划水的法務部政次黃世杰等3人最受矚目，但最終是否另有空降奇兵，有待民進黨明年1月底前揭曉。

張善政2022年市長選舉大贏對手近13萬票，成功從鄭文燦手中讓桃園「重回藍天」，2024年再下一城，揮出6席藍委全壘打，今年又遇桃園立委「6席全罷」亂流，再打贏漂亮一仗，6藍委反罷得票數超越當選得票數，3戰3勝不但代表藍營內部高度整合，「藍白合」更展現無遺，成為他爭取連任的最佳底氣。白營雖未言破，但在市長一戰傾向繼續「合」，換取更多小雞席次。

廣告 廣告

民進黨歷經市長和立委2場選戰，「前桃園王」鄭文燦的地盤被團滅後，力拚扳回失土，但目前尚無可抗衡張善政人選，近來以何志偉動作最多，除勤走基層、屢次陪同或代表賴清德總統下鄉，「小雞」議員也率先掛出「何志偉選市長」看板力挺，逼得他終鬆口「若有機會定將全力以赴」。

王義川大罷免不遺餘力，選後卻從桃園「蒸發」，「粉底義」事件一度轉趨低調，直到上月底在青埔成立地方服務處，他昨赴市黨部開講「桃園願景」，直指北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，民進黨須設下「首都防線」才不會外溢到彰化以南，強調從市政討論才是最根本的，人選則最後底定；對於黨中央如何徵召，身為黨員就靜待安排。

但國民黨桃園市議員凌濤聽完王直播後酸說，賴總統已幾乎確定徵召何志偉，王的直播不僅是起手式，更是最後關頭不得不出手抗衡的牌，他只想跟王說「已經慢了，加油好嗎？」

在地出身的黃世杰仍持續經營楊梅、沿海原選區，進可攻、退可守。此外，環境部長彭啓明、行政院祕書長張惇涵、「龜山女兒」立委林楚茵都曾被點名，雖各有戰力或知名度，但與基層連結仍待加強。