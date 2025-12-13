張嘉郡交棒雲林縣黨部主委 表態接棒縣長 鄭麗文下軍令狀了

國民黨主席鄭麗文（右二）今到雲林縣黨部部達新任主委簡明欽（右一），鄭麗文致詞完後與張嘉郡（左二）互相擁抱。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部今（13日）舉行新卸任主委交接典禮，由立委張嘉郡交接給退休雲林縣府行政處長簡明欽，黨主席鄭麗文出席布達。張嘉郡首次公開拜票爭取黨員支持縣長張麗善交棒給她。鄭麗文致詞也正面回應「明年縣長選舉一定要贏」。

張嘉郡因公務繁忙8月間就已逐漸交接給簡明欽，適逢鄭麗文就任黨主席，13日縣黨部舉行黨慶，順便舉辦黨部主委交接，鄭麗文親自布達。

縣長張麗善提早到場，因後續有婚喪喜慶行程，她第一個致詞，致詞最後表示「我等一下先把棒子交給張嘉郡，希望明年也是。」

張嘉郡致詞時也首次公開表態參選明年縣長的動機，她表示，姑姑麗善善縣長一天當三天用，一個人可以為理想付出到這種程度，真的是被她感動，她覺得雲林縣這樣的進步腳步停下來，太可惜，一定要把進步的動能繼續延續下去，「一輛車開得順順，引擎剛好熱，要繼續走。」

張嘉郡也開玩笑說，有人說鄭麗文和她都是雲林人，身高怎麼差那麼多，「我們個是天龍地虎的組合，我顧下面，她顧上面」。

鄭麗文致詞稱讚張嘉郡令她佩服，分秒都與鄉親在一起，她可以證明張嘉郡在台北的時間少，大多都在雲林。

鄭麗文說，她希望雲林縣正確的方向可以延續下去，沒有時差、沒有斷層、 無縫接軌，順利繼續執政，讓全台灣都看到雲林的翻轉，作為一個雲林人責任重大、使命必達，只准成功，不許失敗。

鄭麗文強調，請各位堅定對國民黨支持，因為只有國民黨懂得執政、爭取建設、拚經濟，只有國民黨有辦法替照顧所有的人，希望雲林要繼續延續光榮傳統，縣長要贏、議員要贏，議長也一要定是「我們的」，鄉鎮市長選舉、代表會的選舉都要贏。

