▲張嘉郡回應劉建國徵召：盼雲林選舉成為正向君子之爭。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】針對民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，立委張嘉郡表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

張嘉郡也表示，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。