張嘉郡憂美花生「毀滅性衝擊」國產花生 楊瓊瓔反駁：講太嚴重價格更崩

記者詹宜庭／台北報導

張嘉郡今日在經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議（圖／張嘉郡辦公室提供）

雲林第一期花生進入採收期，開盤價卻大跌三、四成，創下10年新低。國民黨立委張嘉郡認為，這與政府開放美國花生零關稅進口有關，因此她今（10日）要求農業部儘速研議提高轉作獎勵金，並落實原產地標示。不過，在委員會審查過程中，農業部長陳駿季認為，張嘉郡所提主決議中的「毀滅性衝擊」用詞過於嚴重；國民黨立委楊瓊瓔也認同，若使用「毀滅性衝擊」字眼，反而會導致花生價格崩盤。最後，雙方在民進黨籍召委邱志偉協調下，將文字修改為較溫和的字眼。

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張嘉郡今日在經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，指出美國花生進口恐對國內花生產業造成毀滅性衝擊，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口一事，在一個月內研議提高現行每公頃3萬5千元的轉作獎勵金，以保障本土農民生計。

陳駿季在會議中詢問，是否能將主決議第四點中的「毀滅性衝擊」字眼刪除。張嘉郡說「不用啦」，陳駿季認為「毀滅性太恐怖了」。對此，張嘉郡表示，「現在美國花生還沒進來，價格就已經掉了3成了」；陳駿季則說，自己上午受訪時已說明，目前所有關稅配額與市場需求都與過去相同，價格波動是被刻意操作，且與近期豪雨有關，與關稅無關。

楊瓊瓔出面緩頰稱「我們要考慮，如果文字寫成毀滅性，衝擊會更大，講得越嚴重反而越容易崩盤」張嘉郡一度想反駁，楊瓊瓔則對她說「張嘉郡委員，妳專心聽一下」，隨後兩人私下討論。討論後，張嘉郡表示，「假設零關稅無限量進入台灣，怎麼可能不是毀滅性衝擊？現在部長說還沒有零關稅，也還沒無限量，就已經降了3成。若零關稅進來，肯定是毀滅性衝擊。」

陳駿季提到，「現在巴西、阿根廷的花生價格都比台灣還貴，但台灣花生仍能占據70％市占率，代表消費者對台灣花生有信心」，張嘉郡則質疑，農業部未落實台灣花生標示，消費者如何知道自己購買的是台灣花生？陳駿季回應，相關標示問題農業部會處理，「我們要先有信心，才能讓農民有信心，如果我們先喊衰，農民......」，張嘉郡則反駁，「我沒有唱衰，我比你還擔心」。

最後，召委邱志偉出面總結「我很認同楊瓊瓔的想法，如果寫得太嚴重，會對市場信心造成影響，因此改為『恐將對國內花生產業造成重大影響』」，至於每公頃3萬5千元的轉作獎勵金部分，則請農業部於一個月內完成研議。楊瓊瓔也表示，「剛剛部長也提到，我們也擔心文字寫得太重，造成整個市場崩掉，所以大家已經達成共識，主席剛剛提出的文字本席同意；另外，也必須在提案中加註台灣花生標示相關內容。」

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