張嘉郡批冷鏈補助「看得到吃不到」 農業部允諾延到明年 3

張嘉郡批冷鏈補助「看得到吃不到」 農業部允諾延到明年

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

因應美國關稅衝擊，農業部漁業署提出多項補助計畫，國民黨立委張嘉郡今（3）日指出，依照規劃，吳郭魚、鱸魚、台灣鯛等漁業冷鏈設備補助，從今年8月宣布政策開始截至年底收件，根本趕不上建倉時程，這項政策是「看得到、吃不到」。對此，農業部次長杜文珍表示，只要是今年有啟動建制，即便沒辦法在今年完工，明年還是可以來申請，農業部後續會做行政上的調整。

廣告 廣告

張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，農業部的冷鏈設備補助辦法，她在8月已向部長陳駿季提過，包含吳郭魚、鱸魚、台灣鯛等業者，原本冷鏈設備補助的申請對象只限漁會，但在她爭取之下，陳也同意把合作社也納入，她非常肯定。

張嘉郡指出，冷鏈補助計畫從8月宣布開始，依照農業部公佈的方案是到12月底截止，但建制倉儲從零開始，到完工驗收耗時一年，根本趕不上申請時程，讓政策美意打折。

張嘉郡也要求，農業部訂出穩定市場的補助措施，讓相關補助可以直接到農漁民身上，才能直接照顧農漁民，避免基層發生農漁民被殺價殺到刀刀見骨的情況，在基層只能任人宰割，政府越補助反而農漁民越辛苦。

針對張嘉郡提出的問題，杜文珍則表示，農業部會來了解情況，照顧農漁民才是農業部該做的事。她也承諾，只要是今年有啟動建制，即便沒辦法在今年完工，明年還是可以來申請，農業部後續會做行政上的調整。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／高雄市長初選「大賴挺小賴」？ 賴瑞隆：認識賴清德30年不可能介入初選

揭政院版財劃法藏的「貓膩」 劉和然3問蘇巧慧

【文章轉載請註明出處】