張嘉郡揭農民退休儲金投保率低 陳駿季允諾讓農民少繳、政府多負擔 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

受到天災衝擊，農民收入不穩，讓農民退休儲金制度面臨參與率偏低的困境。國民黨立委張嘉郡今（8）日在立法院質詢時指出，如果農民賺不到錢，不只人力流失，農民退休儲金制度的政策美意也淪為空談；對此，農業部長陳駿季表示，希望調整制度為「農民少繳、政府多負擔」，並適度提高參與儲金制度的農民補助，以提升參與率。

張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，農民退休儲金制度上路到現在，政府一直強調這是照顧農民的重大德政，但根據統計數據，農業部還是有很多努力空間，包含青農的就保率偏低等。

張嘉郡強調，政府一對一的相對提撥是政策亮點，但農民的投保率低，政策就是失敗的，原因是收入不穩定，讓青農被迫要從事其他勞務。

對此，陳駿季表示，基本上農民退休儲金的修改是希望對農民的保障不變，同時讓農民負擔少一點、政府負擔多一點。

陳駿季也指出，青農投保率僅24%，原因是收入不穩定，也揹很多貸款，如果能少繳一點保障一樣，青農的意願就會提高。他說，農業部希望改成六四比，同時如果有參加農民儲蓄基金制度，其他政策補助都可適度加碼，減輕農民的負擔。

