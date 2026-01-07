張嘉郡曝農民電費類別申請錯遭「誤漲」 陳駿季允諾全力協助補正 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨立委張嘉郡今（7）日指出，去年政府稱農漁用電凍漲，但近期接獲眾多農民陳情，指其電費基本費竟翻漲3倍；經了解發現，問題出在農民當初透過水電行申請電錶時，誤申請為「一般用電」而非「農業用電」。對此，農業部長陳駿季承諾，只要是從農所需用電，農業部一定會協助補正且作業不設截止時間。

張嘉郡今日在立法院經濟委員會質詢指出，台電去年9月調漲電價，除了一般電費以外，底度費也調漲，原本每個月的基本電費是33.6元（一期67.2元），如今漲成每個月100元（一期200元），等於漲了3倍。

張嘉郡表示，務農就是看天吃飯，有節氣、也有休耕，對於農民來說，有可能一年的某幾個月是完全沒有用電，底度費的調高對於沒有耕作即沒有收入的農民來說，是一筆不小的負擔。

張嘉郡表示，她了解之後發現，很多農民當初申請電錶時是透過水電行幫忙申請，因此沒申請農業用電，而是申請到一般用電，如今因底度費調漲而遭誤漲。她希望農業部協助制定SOP，只要符合農地農用的農業用電資格，就盡快協助農民重新申請補正。

陳駿季表示，只要真正從農所需用電，農業部一定會協助，也不會有截止的時間，隨時有新增都可以重新申請，他會請相關單位重新公告申請資格與流程，只要符合農作、農用原則，都可以申請補正。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

