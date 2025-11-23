張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨籍雲林縣長張麗善，將在明年（2026）任期屆滿，而張麗善的姪女、不分區藍委張嘉郡，昨（22）日則首度鬆口表態要爭取提名選縣長，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（23）日上午出席活動前受訪則希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒，更說由女人當家，雲林一定會安全，「大家安啦！」。

鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動，並在活動前接受媒體聯訪；針對張嘉郡鬆口表態爭取提名參選雲林縣長一事，鄭麗文表示，她在當選主席的當天就說「家裡面有一個女生，是大家最好的幸福，所以有個『安』字」。

接著，鄭麗文說自己是雲林的女兒，看到現在雲林有女生當家，而張麗善擔任8年縣長、5星級縣長，而且是滿意度最高的縣長，使得雲林縣展現不同風貌，「接下來嘉郡也是女生，也是雲林的女兒，我真的希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒；由女人當家，雲林一定會安全、安定、安心，大家安啦，這就是對於雲林縣、嘉郡未來最高的期待與期許」。

不分區藍委張嘉郡（左一）、雲林縣長張麗善（右）、國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）

由於鄭麗文受訪太認真，在張麗善提醒下才得知張嘉郡已經站在她的旁邊，鄭麗文一見到張嘉郡便向其擁抱；隨後她更牽起兩人的手喊「我們3個女人、雲林的女兒，撐起雲林的一片天！」。

不過，記者也問，鄭麗文會不會因為黨內同仁在黨主席期間，支持對象不同，就會讓之後九合一大選人數增添變數？鄭麗文則澄清說：「不會、不會，這是黨內的選舉，我們都是一家人，選舉的時候是君子之爭，選完後大家也一致為黨好；為什麼要讓國民黨好，是因為要讓台灣好，要讓雲林好，所以雲林交給國民黨，大家才可以安啦！」。

