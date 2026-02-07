張嘉郡獲徵召參選縣長 劉建國坦言不意外：雲林張家已成國民黨樑架

民進黨立委劉建國二度挑戰雲林縣長大位，面對國民黨立委張嘉郡獲徵召參選，他直言並不意外。（圖／周志龍攝）

年底百里侯選戰腳步逼近，雲林縣長藍綠對戰組合確定，將由民進黨立委劉建國與國民黨立委張嘉郡，爭奪縣長大位。面對張嘉郡近日確定獲國民黨雲林縣黨部徵召參選，劉建國昨（6）日坦言，國民黨早已成為「張家」所主導的政治樑架，因此對於相關消息，他直言「不意外」。

隨著現任雲林縣長張麗善自2018年上任以來已連任兩屆，並將在今年底屆滿卸任，藍綠兩黨積極佈局人選。距離11月28日投票日進入倒數階段，各方陣營陸續拍板候選人。四年前挑戰張麗善失利的劉建國，持續深耕地方，此次再度獲民進黨徵召，將正面迎戰國民黨立委張嘉郡。若張嘉郡順利當選，將接續前縣長張榮味與張麗善，成為「雲林張家」第三位執掌縣政的成員，因此外界也將此次徵召結果視為張家地方政治勢力的延續。

談及縣長選戰，劉建國此次捲土重來，面對藍營地方勢力及多數無黨籍議員長期靠攏張家體系，他仍強調「不畏戰」。他指出，張嘉郡的出線並不令人意外，因為國民黨早已成為由雲林張家所主導的政治樑架，雲林縣對國民黨而言並非艱困選區，卻未走民主程序，而是靜待提名人選的步調，「幾乎是百分之百配合張家」。

