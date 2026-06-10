張嘉郡稱美國會毀滅性衝擊國產花生 同黨立委楊瓊瓔警告：太嚴重字眼反讓價格更崩

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立院經濟委員會今審查農業部所屬作業基金預算。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕立法院經濟委員會今(10)日審查農業部所屬作業基金預算，國民黨立委張嘉郡提出主決議，指美國花生若零關稅或無限量輸入，將對國產花生產業造成毀滅性衝擊；同黨立委楊瓊瓔提醒，若用過度嚴重的「毀滅性」衝擊字眼，反而會讓花生價格崩盤惡化；最後在召委邱志偉協調後才改成較溫和寫法。

春作花生開盤價每台斤約35元，比農民期待的每台斤40元到45元略低，部分媒體稱是受美國花生進口0關稅與無配額影響，農業部長陳駿季駁斥，此為不實訊息，指出現在所有花生都要課關稅與配額，且台美對等貿易協定尚未實施，認為是有心人士透過未實施的措施意圖操作價格，也將展開聯合稽查。

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隨立院經濟委員會審查預算，審議到農業特別收入基金中農產品受進口損害救助基金各立委所提的主決議，張嘉郡則在主決議提出美國花生進口會對國內花生產業造成毀滅性衝擊。

因之前農業部循慣例盼與張嘉郡溝通主決議內容，張嘉郡都只給閉門羹，陳駿季只能在現場懇請張嘉郡是否可將「毀滅性衝擊」字眼更正，張嘉郡一開始不願調整，經驗較豐富的楊瓊瓔則指出，若用太過嚴重的字眼，反而會讓農產品價格越崩潰，張嘉郡一度欲反駁，楊又出聲：「張嘉郡委員，妳要專心聽一下！」

張嘉郡在同條主決議又提出應對花生轉作獎勵金從現行的每公頃3.5萬提高到10.5萬元，並應將花生加工品的原料有產地標示要入法，民進黨立委鍾佳濱則指出，立院只能刪減或凍結預算，不能增加預算，若在主決議中將獎勵金提高，一定會增加農業部預算，該作法不符預算法，至於若要入法，由立委立法就可，並不需要透過主決議要求行政部門執行。

在楊瓊瓔擔憂對花生市場信心造成衝擊的溝通下，以及邱志偉提議改為「恐將對國內花生造成重大影響」，另對於獎勵部分也更正字句為研擬提高轉作獎勵金必要性，並獲張同意後，最後才順利推進預算審議。

立院經濟委員會今審竣今年度農業部所屬作業基金預算，其中編列基金預算數約242億元，在藍綠立委認為要顧及農民權益與福利下，僅總體凍1100萬元，待農業部相關單位一個月內提出書面報告後就可動支。

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