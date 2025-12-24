張嘉郡籲提高老農津貼 農業部：要看經費、財政情況

國民黨立委張嘉郡。資料照



記者周志豪／台北報導

物價持續攀漲，國民黨立委張嘉郡主張應將老農津貼提高為每月1萬2千元，甚至調整排富條款。農業部長陳駿季今回應，支持提高月領額度與放寬排富標準，至於額度上調多少，要看經費、財政情況。

張嘉郡表示，現行老農津貼每四年才檢討一次，已緩不濟急，跟不上物價上漲速度，光2019 年到 2023 年間，重要民生物資CPI指數累積漲幅就已達約13%，現行津貼調整幅度無法緩解老農承受生活壓力。

張嘉郡認為，提高老農津貼是還農民應有的權益與正義，回應被低估的通膨現實，也是兌現政府照顧農民承諾的必要行動，補救一個已不符現況制度，落實最基本生活保障，同時調整過時排富門檻，避免錯殺需要被照顧的老農。

廣告 廣告

張嘉郡指出，現行老農津貼排富條款自2011 年訂定後，10多年來未隨物價調整，期間土地與房屋等不動產指數也大幅上漲，過時的門檻反製造新的制度性不公；老農讓台灣人得以溫飽，但老農們反而不得溫飽，情何以堪？

張嘉郡也主張，老農津貼制度施行已30年，她主張不應再以「暫行」之名照顧農民，制度定位必須回歸正軌。

張嘉郡指出，雲林縣2011年每人每月的支出是1萬3696元，2023 年更達2萬356 元，成長1.48倍，扣除水、電、瓦斯、交通費與醫藥費、掛號費等基本開支，之後僅剩3110 元，根本不夠用。

更多太報報導

搶攻農民選票 藍綠競相加碼老農津貼「1.2萬vs. 1.5萬」

互別苗頭？陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

砍農業部0.07%預算「衝擊老農津貼」？張嘉郡、林思銘駁：根本九牛一毛