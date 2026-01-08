張嘉郡表態參選縣長 力推國中小營養午餐免費

爭取國民黨提名參選雲林縣長的立法委員張嘉郡，今（8）日明確表態，若當選縣長，將全力推動雲林縣國中小營養午餐全面免費。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】呼應北、中、高三都推動國中小學童營養午餐免費政策，爭取國民黨提名參選雲林縣長的立法委員張嘉郡，今（8）日明確表態，若當選縣長，將全力推動雲林縣國中小營養午餐全面免費，以實際政策減輕家長負擔、照顧學童健康，並為國家未來奠定基礎。

張嘉郡表示，投資孩子就是投資國家的未來，營養午餐免費不僅可減輕家庭經濟壓力，更能確保孩子獲得均衡飲食，有助於身心發展，是家長、孩子與社會三方共贏的重要政策方向。

她指出，雲林縣目前尚無法比照其他直轄市推動免費營養午餐，關鍵原因在於新版《財政收支劃分法》至今仍遭行政院擱置，未副署、未公告、也未執行；同時，主計處又將雲林縣的財力評等不合理調高，導致縣府自籌款增加約15億元，嚴重加重地方財政負擔，排擠既有政策推動空間。

張嘉郡強調，國中小學童營養午餐免費將是她未來縣政推動的最優先項目。她認為，中央接連透過財劃法停擺及調高地方財政能力評等的作法，形同加重財政困難縣市的壓力，變相拉大城鄉差距，不利區域均衡發展。

她表示，未來將積極協調中央與地方，要求中央落實新版《財劃法》，改善地方財政結構，讓雲林具備穩定推動教育與社福政策的基礎，實現中央與地方雙贏。

張嘉郡最後強調，「苦不能苦孩子」，在少子化與通膨雙重壓力下，政府更應扮演減輕家庭負擔的角色。她將堅定推動國中小學童營養午餐免費政策，與家長共同守護孩子的健康與未來。

