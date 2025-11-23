張嘉郡表態爭取選雲林縣長 鄭麗文盼順利世代接棒

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣長張麗善明年卸任，立委張嘉郡日前表態積極爭取黨內提名。國民黨黨主席鄭麗文今天說，張麗善任內讓雲林縣展現不同風貌，期待能順利世代接棒，棒棒都是最強棒。

張麗善明年即將卸任，國民黨立委張嘉郡日前表示，雲林縣在張麗善治理之下打下基礎，正值轉型農工商科技城重要階段，所以她有責任挺身而出，接下推動雲林加速前進的棒子，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長。

出生雲林縣口湖鄉的鄭麗文今天回到故鄉參加健走活動，受到鄉親的熱烈歡迎，鄭麗文的親戚也到現場給予支持，鄭麗文並接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者詢問張嘉郡有意參選雲林縣長，鄭麗文說，「家裡有個女兒，就是最大幸福」，所以才有「安」字，作為雲林女兒，看到雲林在張麗善施政之下展現不同風貌。張嘉郡也是雲林女兒，真心期待張嘉郡順利世代接棒，而且棒棒都要是最強棒，「女人當家，雲林一定安全」，給予張嘉郡最高期待與祝福。

由於今年國民黨主席初選時，黨內同志各有支持的人選，外界好奇明年選舉將屆，鄭麗文是否會有所考量。

鄭麗文連聲說「不會」，並強調黨內選舉已是過去，選舉時是君子之爭，選後大家團結一致會黨好，「國民黨好，台灣會更好，雲林也會更好」。

張麗善認為，黨主席選舉是過程，而且國民黨沒有分裂本錢，大家唯一共識是怎樣對台灣是最好的，會一致對外，為黨的方向全力支持。（編輯：李淑華）1141123